Египет объявил тендер на закупку продпшеницы

Согласно данным информационного агентства Dow Jones, 20 июля египетский госоператор GASC объявил международный тендер на закупку продовольственной пшеницы.

В частности, GASC намерен закупить 55-60 тыс. тонн пшеницы из США (мягкая краснозерная, твердая краснозерная и мягкая белозерная пшеница), Австралии, Германии, Аргентины, Казахстана, Франции или Канады.

Также будут рассматриваться заявки на импорт 30-60 тыс. тонн причерноморской или английской пшеницы.

Поставка закупленной продукции должна быть осуществлена с 11 по 20 августа т.г. на базисе FOB. Предложения по стоимости фрахта предоставляются отдельно, передает АПК-Информ.