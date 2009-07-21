Южная Корея сокращает импорт кукурузы

По данным Международной торговой ассоциации Южной Кореи, с января по июнь т.г. импорт кукурузы в страну составил 3,5 млн. тонн, что на 30% меньше объема, закупленного на внешних рынках за аналогичный период прошлого года (5,1 млн. тонн).

В частности, импорт фуражной кукурузы составил 2,8 млн. тонн против 4,2 млн. тонн, соответственно. Закупки продовольственной кукурузы снизились до 698 тыс. тонн (844 тыс. тонн годом ранее).

При этом США существенно сократили уровень поставок - до 2,5 млн. тонн против 4,7 млн. тонн. Однако Бразилия, напротив, увеличила экспорт кукурузы в Южную Корею до 603 тыс. тонн против 32 тыс. тонн, соответственно, передает АПК-Информ.