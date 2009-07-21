В Луганской области пожар уничтожил почти 25 га пшеницы

В 09:00 20 июля в МЧС поступила информация о том, что в 03:40 того же дня возле села Шелковый Пролив Лутугинского района Луганской области на пшеничном поле СООО „Авис” общей площадью около 45 гектаров возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 04:35 июля пожарной техникой и работниками производства пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено до 25 га пшеницы. Причина пожара устанавливается.