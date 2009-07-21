В Винницкой области поголовье КРС продолжает сокращаться

В хозяйствах всех категорий Винницкой области в июне 2009 года уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 1% или на 4,154 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 411,2 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

Он отметил, что по сравнению с маем текущего года, в июне поголовье крупного рогатого увеличилось на 0,29% или на 1,2 тыс. голов, коров – сократилось на 0,05% или на 0,1 тыс. голов.

Кроме того, в июне увеличилось поголовье свиней на 6,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 377,1 тыс. голов, овец и коз – сократилось на 12,3% - до 47,6 тыс. голов, птицы – сократилось на 1,2% - до 10,997 млн. голов.

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Винницкой области в 2008 году уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 2,9%, в т.ч. коров - на 2,1%, свиней - на 11,9%, тогда как овец и коз возросло на 5,6%, птицы - на 4,2%, по сравнению с 2007 годом.