В ЕС вялая торговля и укрепление евро снизили цены на зерно

Европейские биржи пшеницы продолжают находиться в ожидании более большего объема информации о новом урожае. А до той поры торговая активность остается крайне вялой. На рынке укрепляется мнение, что в сезоне и фуражное, и продовольственное потребление пшеницы в Европе будет снижаться.

Фермеры в восточных и северных провинциях Франции приостановили продажи до уточнения данных по качеству зерна, есть опасения, что из–за прошедших сильных дождей оно окажется недостаточно высоким.

Давление на цены оказало укрепление евро относительно доллара США, что отрицательно сказывается на внешней конкурентоспособности европейской пшеницы.

Августовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали на 3,00 евро до 137,00 ?/тонна (193,75 $/тонна). Ближайшие ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE снизились на 0,75 фунта до 111,25 £/тонна (182,14 $/тонна).

Фуражная импортная пшеница в испанском порту Таррагона котируется по цене 140-141 ?/тонна, передает «Агро Перспектива».