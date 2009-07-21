Nemiroff инвестирует 5 млн. долл. в продвижение водки Lex ULTRA

Винница. Компания Nemiroff до конца 2009 года намерена вложить не менее 5 млн. дол. в продвижение нового продукта – водки Lex ULTRA категории Super High Premium. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, часть этих средств будет направлена на формирование культуры потребления дорогих современных водок.

Кроме того, с 1 июля 2009 года Nemiroff Lex ULTRA поступил в широкую продажу в России. На сегодняшний день поставки суперпремиальной водки от Nemiroff осуществлены в 62 города России.

Как сообщал УНИАН, Продукт Nemiroff Lex ULTRA, который появился в розничной торговле в конце февраля 2009 года будет и представлен в бутылке объемом 0,7 литра стоимостью 200+ грн.

Справка УНИАН. Производитель продукции бренда Nemіroff — Украинская водочная компания Nemіroff входит в состав Nemіroff Холдинг (наряду с Управляющей компанией Nemiroff, ДП «Алко Инвест», Представительством Nemіroff в России и Представительством Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортимент напитков состоит из 28 позиций. Продукция бренда Nemіroff поставляется в 55 стран мира. По итогам 2008 года совокупный объем продаж продукции под международным брендом Nemiroff увеличился до 482,9 млн. дол., общий объем производства составил 7,7 млн. дал.

Оборот компании Nemiroff в 2006 году составил – 398 млн. долларов, в 2007 году – 479 млн. долларов.