На Тернопольщине запасы зерна выросли на 31,6%

В Тернопольской области запасы зерна, по состоянию на 1 июля т.г., составили 57,071 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, сравнительно с аналогичным периодом 2008 г. запасы зерновых увеличились на 31,6%.

В частности, запасы пшеницы в области увеличились в 2 раза - до 42 тыс. т, ржи – в 21 раз - до 2,749 тыс. т, гречихи – в 4,4 раза - до 1,327 тыс. т. Вместе с тем, запасы ячменя в области на 1 июля т.г. уменьшились в 1,7 раза - до 2,799 тыс. т, кукурузы – в 2,2 раза - до 7,622 тыс. тонн, по сравнению с 1 июля 2008 г.

В целом с начала текущего года в области переработано 71,945 тыс. тонн зерна, произведено 40,798 тыс. тонн пшеничной муки и 2,946 тыс. тонн гречневой.