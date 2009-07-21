В Николаевской обл. огнем уничтожено около 30 га пшеницы и ячменя
12:35, 21 июля 2009Агро
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Пожар возник по вине пастухов
В МЧС поступила информация о том, что возле села Новодмитровка Новобугского района Николаевской области на поле общей площадью около 115 гектаров, принадлежащем ЧП „Дон”, ООО „Белоцерковское” и „Вікторія”, в результате неосторожного обращения с огнем пастухов, которые выпасали скот на стерне, возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожарной техникой и работниками обществ пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено до 20 га пшеницы и 9 га ячменя.
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