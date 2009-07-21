Остаются обесточенными 63 населенных пункта в 3 областях

Из-за ненастья

Остаются обесточенными в результате ненастья 63 населенных пункта в трех областях Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, остаются обесточенными 43 населенных пункта в Хмельницкой области (возобновлено электроснабжение в 120 населенных пунктах), Житомирской, – 11 (возобновлено – 114) и Тернопольской – 9 (возобновлено – 28). Электроснабжение возобновляют аварийные бригады облэнерго.

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