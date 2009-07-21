Ставропольский край завершит уборку зерна в течение двух дней

Ставропольский край, первым в РФ, завершит уборку зерновых и зернобобовых культур в течение двух дней - намолот составит 6,2 миллиона тонн при урожайности 6,2 центнера с гектара, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ, передают РИА Новости.

В крае на сегодняшний день зерновые обмолочены на площади 1,8 миллиона гектар, что составляет 78% площади сева, отмечается в сообщении ведомства. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, этот регион первым в РФ завершит уборку зерна в текущем сельхозгоду. Всего на 21 июля текущего года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 7,6 миллиона гектар (16% площади сева), что на 2,2 миллиона гектар аналогичного периода 2008 года. При этом в Южном федеральном округе убрано 6,5 миллиона гектар. В частности, кроме 1,8 миллиона гектар в Ставропольском крае, 1,5 миллиона гектар (68%) обмолочено в Краснодарском крае, 1,9 миллиона гектар (64%) в Ростовской области и почти один миллион гектар (47%) в Волгоградской области.

"В целом по РФ намолочено 23,2 миллиона тонн зерна, что на 2,5 миллиона тонн больше аналогичной даты прошлого года. На долю регионов ЮФО приходится 20,9 миллиона тонн или 90,1% от общего сбора. Урожайность в среднем составляет 30,5 центнера с гектара (в 2008 году - 37,9 центнера с гектара)", - говорится в сообщении. За неделю в России обмолочено более 3,2 миллиона гектар зерновых и зернобобовых культур, дневной обмолот составляет около 800 тысяч гектар, намолот за неделю составил около 8,8 миллиона тонн. Приступили к уборке зерновых отдельные регионы Центрального и Приволжского федеральных округов. Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа к уборке зерновых культур приступят в третьей декаде июля. Сибирский федеральный округ вступит в уборку в первой декаде августа, Уральский - во второй декаде августа. Также в сообщении Минсельхоза говорится, что режим угрозы чрезвычайной ситуации по саранчовым вредителям введен в Астраханской, Ростовской, Иркутской областях, Республике Калмыкия, Чеченской Республике и Краснодарском крае. По луговому мотыльку режим ЧС объявлен в Амурской, Иркутской областях и Еврейской автономной области. Из федерального бюджета на мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями выделено 11 миллионов рублей, на борьбу с луговым мотыльком зарезервировано около 16 миллионов рублей.