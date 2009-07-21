Nemiroff намерен вложить до 5 млн.долл. в продвижение Lex ULTRA

Компания Nemiroff до конца 2009 года намерена вложить не менее 5 млн. дол. в продвижение нового продукта – водки Lex ULTRA категории Super High Premium.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, часть указанных средств будет направлена на формирование культуры потребления дорогих современных водок.

Сообщается также, что с 1 июля 2009 года водка Nemiroff Lex ULTRA поступила в широкую продажу в России. На сегодняшний день поставки продукта осуществлены в 62 города России.

Как сообщал УНИАН, водка премиум-сегмента Nemiroff Lex ULTRA появилась в розничной торговле в конце февраля 2009 года, представлена в бутылке объемом 0,7 л.

Cправка УНИАН. «Nemiroff Холдинг» – один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине, продукция которого поставляется в 55 стран мира.

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Производственные мощности компании – два ликеро-водочные завода – расположены в городе Немиров (Винницкая обл.). Разлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»)

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 26 позиций.

По итогам 2008 года совокупный объем продаж продукции под международным брендом Nemiroff увеличился до 482,9 млн. долл., что на 0,8% больше, чем в 2007 году. Общий объем производства составил 7,7 млн. дал.