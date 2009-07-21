Рефинансирование Кернелом кредита позитивно для облигаций Группы

Новость:

Компания Кернел заявила, что рефинансировала у банка-нерезидента кредит на общую сумму 45 млн. долл. Новая кредитная линия открыта до сентября 2010 г.

Комментарий Astrum Investment Management:

Данная новость является позитивной для внутренних облигаций группы Кернел. Напомним, в обращении находятся бумаги на общую сумму 100 млн. грн. Оферта по выпуску приходится на 15 сентября 2009 г., и, вероятно, большинство держателей предъявят облигации к погашению. Удачное рефинансирование задолженности поддерживает нашу оценку эмитента как одного из наиболее надежных заемщиков на внутреннем рынке облигаций и позволяет ожидать, что инвесторы не столкнутся с очередной реструктуризацией при прохождении оферты.