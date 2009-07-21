Оснований для снижения тарифов на перевозку зерна нет

«Укрзализныця» не видит предпосылок для снижения тарифов на перевозку зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Андрей МИРОШНИКОВ.

«Мы можем сказать, что тарифы на перевозку зерновых грузов в этом году не повышались. При вводе Сборника новых тарифов, который вступил в действие с 1 мая т.г., тарифы на перевозку зерновых даже были снижены. Сейчас транспортная составляющая в стоимости зерна, которое перевозится на экспорт, составляет около 6,5%. То есть, это уровень, который позволяет перевозить зерно железнодорожным транспортом, и можно сказать, что никаких предпосылок для снижения тарифов и требований по снижению тарифов «Укрзализныця» не видит», - сказал он.

По словам А.МИРОШНИКОВА, в прошлом году транспортная составляющая в стоимости зерна составляла около 7%, что выше нынешней. «Этот вопрос мы рассматривали на всех уровнях, и можем уверенно сказать, что это достаточно обоснованный уровень транспортной составляющей в стоимости зерна», - отметил А.МИРОШНИКОВ.

При этом он отметил, что не знает, откуда Антимонопольный комитет вывел цифры, свидетельствующие о том, что вступление в действие новых тарифов «Укрзализныци» привело к значительному росту транспортной составляющей - до 7,3% - 22% в цене реализации зерна.

«АМК объявил свои расчеты, но не пояснил, каким образом они были сделаны. Возможно, при проведении расчетов использовались разные методики. То есть, та транспортная составляющая, которую привел я, состоит из тарифа в стоимости зерна. Если мы возьмем дополнительный сбор, который возникает при подаче вагонов под нагрузку, при взвешивании этих вагонов, там еще приплюсовывается некоторый процент, но общая транспортная составляющая, даже с учетом дополнительных сборов, не превышает 7,5%. То есть 22%, которые привел АМК, я не могу никак объяснить», - сказал А.МИРОШНИКОВ.

По его данным, тарифы на перевозку зерна в Украине на 20% ниже аналогичных тарифов в Российской Федерации.

А.МИРОШНИКОВ также отметил, что ведомство пока не получало официально рекомендаций АМК.

Он также отметил, что «Укрзализныця» имеет достаточно ресурсов, чтобы перевезти все заявленные зерновые. «В инвентарном парке 11 тыс. вагонов-зерновозов. То есть, имеющегося парка «Укрзализныци» достаточно для выполнения всех заявок по перевозкам зерновых грузов. Тем более, что перевозок российского и казахского зерна, для перевозки которого задействовались наши зерновозы в прошлые годы, сейчас нет», - сказал А.МИРОШНИКОВ.

По его данным, потенциал «Укрзализныци», как перевозчика, используется сейчас не на все 100%, что касается припортовых станций и элеваторов – там «также есть значительный резерв».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству транспорта и связи Украины пересмотреть «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортов», введенный с 1 мая т.г. Как сообщил и. о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, вступление в действие новых тарифов привело к значительному росту транспортной составляющей – до 7,3% - 22% в цене реализации зерна.

Кроме того, АМК рекомендовал Минтранссвязи срочно разработать порядок и методику формирования тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом общего пользования, в которых должны быть четко определены принципы ценообразования.

Минтранссвязи должен в 20-дневный срок сообщить о результатах рассмотрения этих рекомендаций.

В случае невыполнения рекомендаций, АМК будет иметь основания для начала рассмотрения дела о нарушении Минтранссвязи законодательства о защите экономической конкуренции.