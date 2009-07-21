Украинские аграрии ожидают урожай зерновых в пределах 35 млн. тонн

Урожай зерна в Украине в 2009 г. составит около 35 млн тонн. Такое мнение высказал президент Аграрной палаты Украины (АПУ) Дмитрий Березовский на слушаниях на тему "Состояние и проблемы финансирования АПК в 2009 г.".

По прогнозу специалиста, около 40-45% урожая придется на продовольственную пшеницу, которой соберут 7-8 млн т. "Урожай будет меньше, чем в прошлом году, но качество зерна будет на 25-30% выше", - сказал Д.Березовский.

Среди актуальных проблем аграриев глава АПУ назвал низкую цену закупки зерна в 800-850 грн за тонну пшеницы третьего класса при минимально приемлемой цене 1100-1200 грн, дефицит средств Аграрного фонда, долг по возврату НДС в 2,5 млрд грн.