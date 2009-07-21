В России намолочено 20,3 млн тонн зерна

Россия, по оперативным данным на 20 июля, намолотила 20,3 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн больше, чем на соответствующую дату прошлого года, сообщает агентство АгроФакт.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 6,5 млн га, что составляет 13,6% к площади уборки и на 1,5 млн га больше, чем в прошлом году. В то же время урожайность зерна в этом году ниже прошлогодней - 31,1 центнера с гектара против 38 ц/га на аналогичный период 2008 года.

По прогнозу Минсельхоза РФ, валовой сбор зерна в России в этом году составит 85 млн тонн против 108,1 млн тонн в 2008 году.