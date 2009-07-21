Концерн “Хлебпром" формирует единый национальный бренд

ОАО "Концерн Хлебпром" объявляет об объединении хлебной продукции в регионах новой торговой маркой.

"С сегодняшнего дня потребителям в Винницкой, Львовской и Ривненской областях будут представлены наилучшие и вновь разработанные ассортиментные позиции местного производства под ТМ "Хлибна хата", - сообщает АПК-Информ со ссылкой на пресс-релиз концерна.

В ходе проекта предполагается объединение всей хлебобулочной продукции концерна под общенациональной маркой, редизайн и улучшение всех видов упаковки, унификация общего ассортиментного портфеля.

Как сообщил коммерческий директор ОАО "Концерн Хлебпром" Виталий Яструбецкий, вывод единой торговой марки на рынок - часть стратегии компании, одной из основных задач которой является защита продукции от подделок. По наблюдениям специалистов рынка, сегодня значительная часть хлебобулочной продукции неизвестного происхождения реализовывается под известными марками крупных производителей. Своевременным стало изменение структуры спроса в пользу упакованной продукции, что оказало содействие разработке новой упаковки, которая в определенной мере будет защищать изделия от подделок.

Как отметили в пресс-службе концерна, изменения ассортиментной линейки в каждой области состоялись с учетом региональных вкусов ее жителей. Планируется, что окончательно хлебобулочная продукция всех хлебозаводов концерна в регионах перейдет на реализацию под маркой "Хлибна хата" уже до конца этого года.

ОАО "Концерн Хлебпром" занимает лидирующие позиции на хлебном рынке Украины и объединяет свыше десятка перерабатывающих предприятий. Доля концерна на рынке хлебопродуктов страны составляет 7,3%.

За 2008 год "Концерн Хлебпром" реализовал 138,5 тыс. тон продукции на сумму 430,6 млн. грн.