СБУ возбудила дело по факту растраты средств в АПК

В Запорожской области СБУ разоблачила и прекратила отчуждение государственного продовольственного резерва Аграрного фонда Украины должностными лицами одной из коммерческих фирм Михайловского района. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По информации СБУ, установлено, что руководители коммерческой структуры, где хранилось резервное зерно Аграрного фонда, реализовали двум иностранным зернотрейдерам десятки тонн пшеницы 4 класса урожая прошлого года, которые находились в государственном залоге.

СБУ совместно с Запорожской областной государственной хлебной инспекцией инициировала проверку ситуации с хранением зерна Аграрного фонда, в результате которой обнаружила отсутствие в указанных коммерческих структурах около 4 тысяч тонн зерновых культур общей стоимостью почти 2,8 млн. гривен.

По факту растраты материальных ценностей государственного продовольственного резерва Аграрного фонда Украины Следователи СБУ возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Справка УНИАН. Ст. 191 Уголовного кодекса регламентирует наказание за «Присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Согласно ч.5 статьи 191 УК, данные действия, если они произведены в особо крупных размерах или организованной группой, караются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.