В Винницкой области производство мяса в І полугодии сократилось на 32%

Предприятия Винницкой области в январе-июне 2009 года сократили производство мяса на 32,5%, колбасы – на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, сокращение производства мясной и колбасной продукции в первом полугодии 2009 года состоялось в связи с дефицитом сырья.

В частности, в январе-июне т.г. предприятия Винницкой области произвели 12,670 тыс. тонн мяса, что на 32,5%, или 6,104 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года. По сравнению с июнем 2008 года в июне т.г. производство мяса сократилось на 17,36%, или 0,487 тыс. тонн, – до 2,318 тыс. тонн. По сравнению с маем-2009 в июне т.г. производство мяса сократилось на 1,07%, или 0,025 тыс. тонн.

Кроме того, в январе-июне 2009 года предприятия Винницкой области произвели 2,113 тыс. тонн колбасных изделий, что на 45,2%, или 1,742 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2008 года. По сравнению с июнем 2008 года в июне т.г. производство колбасы сократилось на 60,94%, или 429 тонн, – до 275 тонн. По сравнению с маем-2009 в июне т.г. производство колбасы увеличилось на 3,77%, или 10 тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия Винницкой области сократили производство мяса почти на 20%, а производство колбасы увеличили на 6,5% по сравнению с 2007 годом.

Крупнейшими производителями мяса и мясопродуктов в Винницкой области являются предприятия „Тульчинмясо”, птицекомбинат "Бершадский", Казатинский птицекомбинат и „Ивано-Франковск-Винницямясо”.

В целом в Винницкой области работает 20 мясоперерабатывающих предприятий.