Аграрии Херсонской области собрали свыше 1,3 млн. тонн ранних зерновых
18:31, 21 июля 2009Агро
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Урожай убран почти с 80% площадей
В Херсонской области ранние зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 560,38 тыс. га.
Об этом УНИАН по данным на 21 июля сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.
Обмолочено уже 559,97 тыс. га. Намолот составил более 1,305 млн тонн зерна.
В этом году в Херсонской области ранние зерновые и зернобобовые запланировано убрать на площади 706,49 тыс. га.
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