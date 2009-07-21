Аграрии Херсонской области собрали свыше 1,3 млн. тонн ранних зерновых

В Херсонской области ранние зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 560,38 тыс. га.

Об этом УНИАН по данным на 21 июля сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Обмолочено уже 559,97 тыс. га. Намолот составил более 1,305 млн тонн зерна.

В этом году в Херсонской области ранние зерновые и зернобобовые запланировано убрать на площади 706,49 тыс. га.