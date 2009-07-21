Агропроизводство Черниговщины в I полугодии осталось на уровне прошлого года

В Черниговской области объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств остался на уровне января-июня 2008 года. При этом в сельскохозяйственных предприятиях он увеличился на 7,3%, в хозяйствах населения – уменьшился на 4,4%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в области.

В сельскохозяйственных предприятиях, по сравнению с январем-июнем 2008 года, отмечено увеличение объемов производства молока на 9,6 тыс. т (11,1%). Производство мяса уменьшилось на 1,6 тыс. т (11,7%), яиц – на 8,9 млн. шт. (26,1%). Удельный вес хозяйств населения в общем производстве мяса составил 53,8%, молока – 67,1%, яиц – 82,5%.

Общий объем реализованной предприятиями собственной аграрной продукции, в сравнении с соответствующим периодом 2008 г., увеличился на 19,1%, в т.ч. продукции растениеводства – на 35,2%. В то же время, продукции животноводства реализовано на 0,2% меньше.

С начала года были реализовано 612,9 тыс. т зерновых культур (вдвое больше, чем год назад), картофеля - 5,5 тыс. т (на 0,8% больше), скота и птицы (в живом весе) – 15 тыс. т (на 2 % больше), молоко и молочных продуктов - 76,4 тыс. т (на 10,7% больше), яиц – 20,9 млн. шт. (почти на треть меньше).

За реализованную с начала года на перерабатывающие предприятия скот и птицу сельскохозяйственные предприятия получили 1,4 млн. грн. дотаций за счет средств налога на добавленную стоимость (год назад – 19 млн. грн.), за молоко и молочные продукты - 14,9 млн. грн. (раньше – 29,7 млн. грн.).

Состоянием на 1 июля 2009р. в зернохранилищах и на зерноперерабатывающих предприятиях имелось в наличии 139 тыс. т зерна, у сельхозпредприятий – 221,2 тыс. т. Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали при закупке перерабатывающие предприятия, в январе-июне этого года составляла 885,3 грн. за т (год назад – 1174,5 грн.).