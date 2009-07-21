Россия ввела запрет на поставки мяса с двух комбинатов Беларуси

Россельхознадзор сообщил во вторник о введении временного запрета на поставки в РФ продукции двух белорусских мясокомбинатов из-за обнаружения в ней запрещенных веществ, сообщает РИА Новости..

"В связи с выявлением при мониторинговых исследованиях в мясной продукции, поступившей в Россию с ОАО "Гомельский мясокомбинат" и ОАО "Брестский мясокомбинат", запрещенных и вредных веществ Россельхознадзор ввел временные ограничения на дальнейшие поставки в Россию продукции этих предприятий", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Этим летом между Россией и Белоруссией возникла "молочная" проблема. В первой декаде июня были практически полностью прекращены поставки белорусской молочной продукции в РФ. Роспотребнадзор обосновал это решение тем, что белорусские производители и поставщики не переоформили разрешительную документацию в соответствии с действующим в России новым техническим регламентом на молоко и молочную продукцию. Под запретом оказалось более 1,2 тысячи наименований.

В результате переговоров стороны договорились, что белорусские производители и поставщики будут поэтапно приводить в порядок документацию на продукцию, поставляемую в Россию.