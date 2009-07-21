KKR отказывается от активов AB InBev

Частный инвестиционный фонд KKR & Co., который приобрел южнокорейское подразделение Anheuser-Busch InBev NV в мае этого года, отказывается от участия в торгах на активы пивовара в Центральной и Восточной Европе после нескольких попыток обеспечить финансирование сделки со стороны банков, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

CVC Partners Ltd. и TPG Capital планируют представить свои предложения на тендер до 27 июля. Активы AB InBev включают в себя пивоваренные заводы в Венгрии, Болгарии и Румынии, а также чешскую марку пива Staropramen. AB Inbev рассчитывает получить за эти активы $2,6 млрд. В список активов не входят операции пивовара в Украине и России.

AB Inbev, владеющая марками пива Stella Artois и Budweiser, хочет продать свои активы в США на $7 млрд. с целью снижения долга в $45 млрд., полученного после приобретения в прошлом году за $52 млрд. американской Anheuser Busch. Крупнейший в мире пивовар 2 месяца назад продал свое южнокорейское подразделение Oriental Brewery Co. американской KKR за $1,8 млрд.