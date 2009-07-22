Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 21.07.09)

Обзор за неделю 13 - 19 июля

Пшеница

Как и прогнозировалось, позитивные макроэкономические, а главное корпоративные новости из США, способствовали росту на фондовых и товарно-сырьевых рынках. Стоимость фьючерсов на пшеницу за минувшую неделю прибавила более 4%, достигнув уровня $5,42 за бушель ($199,26 за тонну). Общее усиление склонности игроков к риску, толкнуло спекулянтов на рынок агрокультур. Среди фундаментальных факторов, оказавших поддержку зерновым контрактам, можно выделить новые прогнозы ООН (Продовольственный и Сельскохозяйственный комитет) по урожаю зерна в этом году. В частности эксперты, прогнозируют снижение производства пшеницы до 655 млн. тонн (-3% к предыдущему году), что на 1,5 млн. ниже ожиданий Министерства Сельского хозяйства США. При этом в абсолютных значениях, на фоне падения спроса, прогнозируемые объемы урожая по-прежнему высокие, что можно считать в среднесрочной перспективе всё же неблагоприятным фактором. Но пока рынок агрокультур предпочитает следовать общим тенденциям мировых финансовых рынков, где в настоящий момент царит оптимизм. А значит ближайшая цель для сентябрьских фьючерсов - $5,50 за бушель.

Кукуруза

Динамика по кукурузе на минувшей неделе была не столь позитивной как по пшенице. Котировки сентябрьского фьючерса продолжают находиться вблизи годовых минимумов - $3,20 за бушель ($125,98 за тонну). Рост посевных площадей, «отобранные» у пшеницы способствуют благоприятным прогнозам по производству кукурузы в этом году. А на фоне сокращающего спроса, в т.ч. на комбикорма, цены продолжают падать. Некоторую стабилизацию (или) даже рост мог бы обеспечить дешевеющий доллар, но предпосылок для ослабления американской валюты в краткосрочной перспективе нет. А значит коридор $3,0-$3,5 за бушель кукурузы на этой неделе по-прежнему актуален.

Свинина

Цены на свинину за минувшую неделю немного подросли. Отчасти это было обусловлено общими позитивными тенденциями на мировых рынках, правда, последние три торговые сессии фьючерсы на постную свинину снижались, достигнув уровня $0,645 за фунт ($1575,03 за тонну). Рост, в частности, объяснялся некоторым улучшением финансового состояния свиноводческих компаний, которые снизили темпы ликвидации свиней. При этом рентабельность мясопереработчиков перешла на положительную территорию. Прибыль с каждой тонны мяса у них равна теперь около $97. Несмотря на сформировавшийся в начале июня восходящий тренд, риски снижения стоимости свинины по-прежнему актуальны (падающий спрос и новые новости о свином гриппе). В этой связи мы сохраняем рекомендацию - «вне рынка».

Обзор предоставлен Калита-Финанс