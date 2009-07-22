Бангладеш объявит тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы
11:15, 22 июля 2009Агро
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Доставка в октябре-ноябре т.г.
По данным из официальных источников, Бангладеш намерен провести тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения. Доставка закупленного объема планируется в октябре-ноябре т.г.
Заявки на участие в тендере принимаются до 2 сентября т.г.
Отметим, что согласно прогнозам аналитиков, в 2009/10 МГ (июль-июнь) правительство Бангладеш намерено закупить 2,8 млн. тонн продовольственных зерновых, передает АПК-Информ.
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