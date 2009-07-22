Бангладеш объявит тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы

Доставка в октябре-ноябре т.г.

По данным из официальных источников, Бангладеш намерен провести тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения. Доставка закупленного объема планируется в октябре-ноябре т.г. Заявки на участие в тендере принимаются до 2 сентября т.г. Отметим, что согласно прогнозам аналитиков, в 2009/10 МГ (июль-июнь) правительство Бангладеш намерено закупить 2,8 млн. тонн продовольственных зерновых, передает АПК-Информ.

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