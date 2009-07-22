Китай увеличил импорт пищевых растительных масел

Согласно официальным данным, в июне т. г. импорт пищевых растительных масел в Китай существенно вырос. В частности, объем импортных закупок пальмового масла увеличился на 62% - до 540,5 тыс. тонн, импорт соевого масла - на 49% (до 251,7 тыс. тонн).

Следует отметить, что рост импорта данной продукции был обусловлен не столько восстановлением спроса в данном сегменте, сколько низкими мировыми ценами. Кроме того, китайское правительство провело кампанию по закупке соевых бобов на внутреннем рынке, в связи с чем предложение масла собственного производства в стране сократилось, а импорт данной продукции вырос, передает АПК-Информ.