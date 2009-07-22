УАК улучшила прогноз урожая
11:20, 22 июля 2009Агро
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Пшеница - 20 млн.т, ячмень - 14 млн.т
Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей Стоянов уточнил прогноз урожая зерна в Украине в 2009 г. Как он заявил в эксклюзивном интервью ИА "АПК-Информ", в Украине в текущем году будет собрано 20 млн. тонн пшеницы и 14 млн. тонн ячменя.
Напомним, ранее в УАК прогнозировали валовой сбор пшеницы в Украине на уровне 19 млн. тонн, ячменя - 13 млн. тонн.
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