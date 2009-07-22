УАК улучшила прогноз урожая

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей Стоянов уточнил прогноз урожая зерна в Украине в 2009 г. Как он заявил в эксклюзивном интервью ИА "АПК-Информ", в Украине в текущем году будет собрано 20 млн. тонн пшеницы и 14 млн. тонн ячменя.

Напомним, ранее в УАК прогнозировали валовой сбор пшеницы в Украине на уровне 19 млн. тонн, ячменя - 13 млн. тонн.