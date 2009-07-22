Биржи напугало возвращение пшеницы из РФ на рынок Египта

Итоги вчерашнего египетского тендера оказались для биржевого рынка США сюрпризом. Трейдеры рассчитывали увидеть среди победителей американскую и европейскую пшеницу, как это происходило на двух предыдущих июльских тендерах. Причем «напугал» экспортеров США не объем закупки (60 тыс. тонн), а сам факт возращения российской пшеницы в ряды активных «бойцов».

Ближайшие сентябрьские котировки фьючерсов американской пшеницы по итогам торгов вторника снизились:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на 2,76 долл. до 196,48 долл./тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на 1,93 долл. до 207,87 долл./тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на 4,78 долл. до 220,55 долл./тонна.

Негативным для рынка пшеницы оказался и «пример» рынков кукурузы и соя-бобов, где также произошло заметное снижение котировок. Спекулятивные фонды продали около 2 тыс. контрактов мягкой пшеницы SRW в Чикаго, передает «Агро Перспектива».