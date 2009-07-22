Кабмин дополнительно выделил 10 млн.грн. в поддержку феремеров

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 10,2 млн. грн. из резервного фонда для поддержки фермерских хозяйств, пострадавших от стихии в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

«Ранее было выделено 11,5 млн. грн., сегодня – дополнительно 10,2 млн., поэтому все убытки, которые понесли предприятия, погашены за счет резервного фонда", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Крыму от сильных ливней, которые прошли 25-29 июня, пострадали пять районов: Раздольненский, Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский и Первомайский. Убытки сельхозпредприятий и населения составляют порядка 25 млн. грн.