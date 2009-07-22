В т.г. за аренду земельных паев собственники получат 4,1 млрд.грн.

В Украине в 2009 году, согласно заключенным договорам, за аренду земельных долей (паев) их собственники получат 4,1 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам (Госкомзем).

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля т.г. фактически выплачено 215,8 млн. грн. (5,3%). Средний размер арендной платы в год составляет 233,3 грн. за 1 га.

Среди форм арендной платы превалирует натуральная форма – 73,5%.

По информации Госкомзема, площадь земель, переданных в аренду собственниками земельных долей (паев), составляет 17,4 млн. га, или 63% от площади распаеванных земель.

По состоянию на 1 июля т.г. собственниками права на земельную долю (пай), удостоверенного сертификатом или государственным актом на право собственности на землю, в 2009 году заключено 4 млн. 571,9 тыс. (67% от полученных сертификатов и государственных актов) договоров аренды земельной доли (пая).