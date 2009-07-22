Украина в июле экспортирует 1,3 млн. тонн зерна

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует объем экспортных поставок зерна в июле текущего года на уровне 1,3 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, в текущем месяце уже проэкспортировано из Украины 1,06 млн. тонн зерна, еще около 230 тыс. тонн ожидается проэкспортировать до конца июля.

«Сейчас в портах под загрузкой стоят суда объемом до 230 тыс. тонн. Покупают зерно, в основном, прошлого урожая, но уже переключаются на зерно нынешнего урожая, в частности, ячмень и пшеницу», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской аграрной конфедерации, Украина в 2008-2009 (июль 2008 – июнь 2009 гг.) маркетинговом году экспортировала 24,7 млн. тонн зерна. В частности, экспортировано 12,7 млн. тонн пшеницы, 6,3 млн. тонн ячменя и 5,5 млн. тонн кукурузы. Кроме того, по состоянию на 1 июля т.г. экспортировано свыше 3,6 млн. тонн масличных культур, в том числе рапса – 2,6 млн. тонн, сои – 0,2 млн. тонн, подсолнечника – свыше 800 тыс. тонн.