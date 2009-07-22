В Винницкой обл. производство круп сократилось на 30,5%

В январе-июне 2009 года предприятия Винницкой области выработали 2,317 тонн круп, что на 30,5%, или 1,018 тонны, меньше, чем в январе-июне 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства круп за отчетный период стало падение спроса на данный вид продукции, а также дефицит оборотных средств у производителей.

В частности, в июне по сравнению с маем 2009 года перерабатывающие предприятия Винницкой области сократили производство круп на 59,37%, или 0,187 тыс. тонн, – до 0,128 тыс. тонн. По сравнению с июнем 2008 года производство круп в июне т.г. сократилось на 58,7%, или на 0,182 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2009 года предприятия Винницкой области выработали 2,189 тонн круп, что на 27,6%, или 0,836 тонны меньше, чем в январе-мае 2008 года.

Справка УНИАН. Производством круп в Винницкой области занимаются 6 предприятий.