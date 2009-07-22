ЕК не намерена отменять квоты на молоко

Еврокомиссия не намерена отказываться от постепенной отмены квот на молоко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БУЛЬ, представляя коммюнике для Европарламента и Совета Европы по ситуации на рынке молока.

“Мы продолжим использовать все имеющиеся у нас меры по стабилизации рынка. В то же время, как было четко отмечено Европейским Советом (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН), мы не будем свертывать политику постепенной отмены квот”, - сказала комиссар.

Вместе с тем, в предложенном коммюнике содержится ряд мер по улучшению ситуации на рынке молока в ЕС. Так, Еврокомиссия предложила продлить на один год – до конца 2010 года – государственную помощь частным хранилищам масла, продлить до конца февраля 2010 года интервенции на рынке масла и сливок, продлить возмещение при экспорте молочной продукции и ряд других мер.

Как сообщал УНИАН, 19 июня этого года лидеры ЕС на заседании Европейского Совета попросили Еврокомиссию проанализировать ситуацию на рынке молока.

Ситуация на молочных рынках была обсуждена на заседании Европейского Совета из-за массовых акций протеста фермеров в Брюсселе, которые накануне заседания Совета привезли в Брюссель около 700 тракторов, блокировавших движение транспорта в центре бельгийской столицы.

Фермеры выступали за уменьшение квот на производство молока на 2009-2010 маркетинговый год на 5% с тем, чтобы уменьшение предложения на рынке могло содействовать росту его цены, значительно упавшей на протяжении последних месяцев.

На 2007-2008 маркетинговый год объем квот составлял 139,6 млн. тонн на поставки молока на молокоперерабатывающие предприятия и 3,4 млн. тонн - на прямую продажу потребителям.

18 марта 2008 года Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС квалифицированным большинством одобрил повышение квот на производство молока на 2% с 1 апреля 2008 года.

Осенью 2008 года были одобрены изменения в сельскохозяйственной политике ЕС, в соответствии с которыми с 2009 года квоты на производство молока должны увеличиваться ежегодно на 1% до их полной ликвидации с 2015 года.

По данным Еврокомиссии, с 2007 года до сегодняшнего дня цена 1 литр молока уменьшилась в ЕС с 0,30-0,40 евро до 0,21-0,24 евро.