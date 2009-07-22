Качество зерна нового урожая улучшилось

В Министерстве аграрной политики Украины отмечают улучшение качественных характеристик зерна нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, исходя из предварительного анализа зерна, уже поступившего на сертифицированные склады в текущем году, объем зерна продовольственной группы будет на 10% больше, чем в прошлом маркетинговом году.

«Качество зерна на сегодняшний день по продовольственной группе выше, чем было в прошлом году. В среднем по оценкам зерна, которое есть на сертифицированных складах продовольственного зерна, пшеницы будет на 10% больше, чем в прошлом году», – отметил министр.

При этом он уточнил, что на сертифицированных складах уже имеется 1,8 млн. тонн зерна нового урожая, которое проходит процесс доработки.

Ю.МЕЛЬНИК сообщил, что в Украине обмолочено 45% площадей под зерновыми, намолочено около 16 млн. тонн зерна. При этом министр отметил позитивную динамику хода уборки зерновых в текущем году. Так, если на аналогичную дату прошлого года зерновых было обмолочено на площади 4,2 млн. га, то на сегодняшний день – уже 5,9 млн. га.

В то же время министр отметил, что урожайность зерна в текущем году в среднем на 15% ниже, чем в предыдущем. «Урожайность где-то на 15% ниже, чем в прошлом году», – сказал министр.

Однако, по словам Ю.МЕЛЬНИКА, в министерстве надеются, что когда уборочные работы в лесостепной зоне и зоне полесья войдут в активную фазу, средний показатель урожайности зерна улучшится.

По данным министерства, на сегодняшний день зерновые скошены в степной зоне на площади 70% от прогнозного показателя, в лесостепной зоне – на 20%, в зоне полесья – на 10%.