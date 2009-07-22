Завтра в Украине ожидается сухая и жаркая погода

Завтра ночью в Волынской и Ривненской областях, а днем – в Черниговской и Сумской местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. На остальной территории Украины – без осадков.

Температура ночью 13-18°, на морском побережье - до 21°; днем 27-32°, в южных областях и на Закарпатье - до 35°, на севере Левобережья - 22-27°; в Карпатах ночью 9-14°, днем - 14-19°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем - 27-32°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем - 29-31°.