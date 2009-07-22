В Тернопольской области снизилось производство сливочного масла

В Тернопольской области в 1-м полугодии объемы производства сливочного масла уменьшились на 48%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области было произведено 1,242 тыс. тонн масла.

“Объемы производства масла уменьшились в связи с ростом цен на него, соответственно спрос уменьшился. Кроме этого, в Украину начали завозить более дешевое масло из Беларуси, что повысило конкуренцию на рынке”, – пояснил причины спада производства А.МАЙКА.

Он отметил, что ЗАО “Тернопольский молокозавод” в 1-м полугодии единственное из производителей масла увеличило объемы его производства на 68% - до 222 тонн.

“Это предприятие делает не спрэды, а настоящее натуральное масло, потому его продукция имеет спрос”, – сказал А.МАЙКА.

Среди лидеров производства сливочного масла в области он назвал теребовлянское ПП “Альмавита” (произвело 408 т) и ЗАО “Кременец-молоко” (484 т). В целом на Тернопольщине сливочное масло производят 8 предприятий.