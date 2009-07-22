Кировоградские аграрии намолотили 637 тыс. тонн зерна

15:30, 22 июля 2009
Агро
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Ранние зерновые убраны с трети площадей 

В Кировоградской области, по состоянию на 19 июля, ранние зерновые убраны с 31% площадей, аграриями намолочено 673,199 тыс. тонн зерна нового урожая.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.

Средняя урожайность с одного гектара составляет 30,1 центнер.

Озимый ячмень собран с 96% площадей, намолочено 306,5 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 31,7 ц/га.

Озимой пшеницы намолочено 300,7 тыс. тонн, урожайность – 32 ц/га.

Горох собран с 75% площадей, средняя урожайность - 17,0 ц/га.

Кроме того, кировоградскими аграриями намолочено 36,8 тыс. тонн озимого рапса, средняя урожайность - 16,1 ц/га. 

 

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