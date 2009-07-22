Кировоградские аграрии намолотили 637 тыс. тонн зерна
15:30, 22 июля 2009Агро
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Ранние зерновые убраны с трети площадей
В Кировоградской области, по состоянию на 19 июля, ранние зерновые убраны с 31% площадей, аграриями намолочено 673,199 тыс. тонн зерна нового урожая.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.
Средняя урожайность с одного гектара составляет 30,1 центнер.
Озимый ячмень собран с 96% площадей, намолочено 306,5 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 31,7 ц/га.
Озимой пшеницы намолочено 300,7 тыс. тонн, урожайность – 32 ц/га.
Горох собран с 75% площадей, средняя урожайность - 17,0 ц/га.
Кроме того, кировоградскими аграриями намолочено 36,8 тыс. тонн озимого рапса, средняя урожайность - 16,1 ц/га.
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