Рынок тарированного пива РФ: большинство новинок - премиальный сегмент

Игроки российского пивного рынка идут против «антикризисного» потребительского тренда. Большинство новинок на рынке пива, выпущенных лидерами с начала 2009 года, относятся к премиальному сегменту, передает www.retail.ru , приводя цифры и факты о розничных продажах тарированного пива в России.

Еще в ноябре 2008 года специальное исследование потребительских предпочтений, проведенное Nielsen в рамках проекта ‘Russians Through Crisis (Российский потребитель в кризис) показало, что пиво попало в список продуктов, на которых потребители планируют экономить в кризисные времена. Этот тренд подтвердился в 2009 году: потребительские предпочтения сместились в сторону более экономичных продуктов, а общие объемы розничных продаж в категории снизились.

По данным аудита розничной торговли, проведенного Nielsen в городах России с населением свыше 10 тыс. человек, за первое полугодие 2009 года розничные продажи тарированного пива сократились в объемном выражении на 2,4% (сравнение периодов январь-июнь 2009 и январь- июнь 2008). При этом рост категории в стоимостном выражении сохранился, составив за указанный период 11,2%.

Как показывают исследования Nielsen, главным стимулом роста пивной категории, как и в стабильные времена, остаются инновации. Именно новые запуски удерживают категорию от большего падения.

При этом инновационная активность игроков в первом квартале 2009 года была даже выше, чем в аналогичный период докризисного 2008 года: 72 новых SKU (уникальных товарных позиций) против 51 годом ранее (в рознице, в городской России).

За последние периоды с начала 2009 года на падающем пивном рынке (-2,4% в объемном выражении) наблюдался рост розничных продаж только в двух сегментах – темного и ароматизированного пива. Доля темного пива в натуральном выражении, согласно данным аудита розничной торговли в национальной городской России (города с населением свыше 10 тыс. человек), с начала года (январь 2009) выросла с 0,75% до 1,26%.

Доля ароматизированного пива за аналогичный период выросла с 2,51% до 3,39% по объему. Светлое пиво по-прежнему занимает большую долю рынка пива, хотя доля его сократилась.

Относительный успех – положительную динамику – темного и ароматизированного пива можно объяснить прежде всего тем, что именно в этих сегментах новых запуски прошли наиболее активно.

Интересно, что большинство новинок, выпущенных шестью крупнейшими игроками с начала 2009 года, вышли в премиальном сегменте.

«Сегодня, когда потребительские предпочтения устремились в сторону более дешевого сегмента, такой подход может показаться странным. Однако в долгосрочной перспективе он поможет не допустить неконтролируемой поляризации рынка, что могло бы «убить» категорию, обесценив продукт», говорит Илона Лепп, Директор Отдела обслуживания и продаж Подразделения аудита розничных продаж компании «Nielsen Россия»

«Кроме этого, как показывает наш более чем 10-летний опыт аудита пивной категории, летом традиционно наблюдается рост продаж более дорогого пива, в частности упакованного в стеклянную тару. Так что новые запуски в «премиуме», выпущенные в преддверии сезона 2009 могут вполне себя оправдать» считает Илона Лепп.

Справочно: The Nielsen Company — мировой лидер в сфере информационных услуг и медиа-бизнеса. Занимает ведущие позиции в таких областях, как маркетинговая информация, потребительские исследования, измерения и исследования телевизионной, мобильной и онлайн-аудитории, а также аудиторий других медиа. В портфеле брендов Nielsen — целый ряд крупных выставок и специализированных изданий (Billboard, The Hollywood Reporter, Adweek). Компания Nielsen является закрытым акционерным обществом. Имеет подразделения более чем в 100 странах мира. Центральные офисы компании расположены в Харлеме (Нидерланды) и Нью-Йорке (США).