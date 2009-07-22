"Оболонь" запустила новый имиджевый ролик

С 17 июля на 16 национальных телеканалах началась трансляция нового имиджевого ролика ТМ «Оболонь», который пришел на смену предыдущей рациональной коммуникации, рассказывающей о международном признании бренда «Оболонь». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Задача нового ролика – рассказать о популярности пива «Оболонь» среди украинцев. Но не холодными цифрами, а языком простых человеческих эмоций. Ведь ТМ «Оболонь» вошла в жизнь миллионов украинцев. И для каждого из них эта марка связана с личными переживаниями, ситуациями и воспоминаниями. Поэтому весь ролик построен на позитивных образах и ситуациях, в которых ТМ «Оболонь» является одним из главных героев. Также в ролике впервые звучит новое послание потребителям – «Оболонь – любимое пиво украинцев!»*.

Директор по продажам и маркетингу ЗАО «Оболонь» Елена Гарбарчук: «В ролике рассказывается несколько кратких историй о больших и маленьких радостях простых обитателей нашей страны, которые они разделяют друг с другом и любимым пивом – «Оболонь».

Видеоролик можно просмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=I5N45u5q-Lw

Справка УНИАН.ЗАО «Оболонь»– ведущий национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды.

В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины. Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь Beermix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.

*по объемам продаж за годы независимости Украины.