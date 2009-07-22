УЗА: Украина в 2009 г. экспортирует около 17 млн. тонн зерна

В текущем году Украина экспортирует около 17 млн. тонн зерна. Такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО.

«Прогнозируемый урожай на 2009 год - 40-42 млн. тонн. Внутренние потребности Украины в зерне – до 27 млн. тонн. Все, что мы выращиваем больше, нам не нужно. Прогнозируем, что экспорт в этом году будет приблизительно 17 млн. тонн”, - сказал В.КЛИМЕНКО.

В тоже время он сообщил, что если Украина выйдет на «среднеевропейский» показатель урожайности, то сможет ежегодно экспортировать до 50 млн. тонн зерна.

«Аграрная академия работает сегодня над программой «Зерно» на 5 лет. Они определили, что мы должны достичь 80 млн. тонн зерна (годовой урожай – УНИАН), что абсолютно реально для Украины, если выйти всего лишь на среднеевропейскую урожайность. Если столько выращивать, а внутреннее потребление останется на уровне 27 млн. тонн, то будем иметь 50 млн. тонн лишнего зерна», - отметил В.КЛИМЕНКО.

При этом, по его словам, достигнув таких мощностей, Украина столкнется с другой проблемой – поиском платежеспособного спроса на зерно.

Справка УНИАН. В 2008 году Украина собрала 53 млн. тонн зерна, экспортировала 25 млн. тонн.