Президент раскритиковал Кабмин за село

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что правительство не принимает эффективных шагов для развития аграрного сектора, а основной причиной его запущенного состояния является отсутствие реформ, которые раскрыли бы потенциал стратегической отрасли украинской экономики.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом глава государства сказал в интервью газете «Сільські вісті».

В.ЮЩЕНКО напомнил о тех стимулах, которые были предоставлены для развития сельского хозяйства во времена его премьерства, в частности, введение единого налога для аграрных производителей, создание Аграрного фонда и тому подобное.

Сейчас, по убеждению главы государства, правительство не принимает эффективных шагов, которые свидетельствовали бы о его внимании к отрасли и желании ее развивать. Так, за первое полугодие план ассигнований за счет общего фонда госбюджета в поддержку предприятий АПК выполнен на 78%.

К тому же, объем предусмотренной в госбюджете-2009 поддержки аграриев в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, в поддержку животноводства и растениеводства предусмотрено средств в 5,4 раза меньше, на удешевление кредитов – в 3,5 раза меньше.

Расчетная потребность в бюджетных средствах для удешевления кредитов, полученных в 2006 – 2008 годах, составляет около 1,5 млрд. грн., а бюджетом предусмотрено всего 300 млн. грн. Средства Стабилизационного фонда в поддержку отрасли в первом полугодии 2009 года не выделены. Аграрный фонд до сих пор не в состоянии выполнять свою функцию регулятора рынка сельхозпродукции, поскольку не обеспечен в финансовом плане.

В.ЮЩЕНКО также подверг критике политику правительства на внешних рынках аграрной продукции, где Украина в соответствии со своим потенциалом могла бы быть мировым лидером.

«Конъюнктура внешних рынков должна была бы побуждать украинскую власть к тому, чтобы смотреть на аграрный сектор и в частности зерно как на ключевую ресурсную позицию, которая для Украины должна стать нефтью и газом, как у наших соседей. Это тот возобновляемый ресурс, который может сыграть ключевую роль в организации внешнеэкономического курса и процветания страны», – убежден Президент.

В.ЮЩЕНКО также высказался о недопустимости дальнейшего промедления с проведением земельной реформы. По убеждению главы государства, продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения приводит к тенизации рынка земли и нарушает права настоящих владельцев этого ресурса – крестьян.