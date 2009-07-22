В ЕС обсуждают возможность доступа на рынок ГМ кукурузы

Еврокомиссия предложит Совету ЕС определиться по вопросу доступа на рынок трех генетически модифицированных видов кукурузы.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее решение было одобрено сегодня после того, как страны - члены ЕС в Постоянном комитете по вопросам продовольственной цепи и здоровья животных Еврокомиссии не смогли достичь согласия по этим видам кукурузы.

Идет речь, в частности, о кукурузе видов MON88017, MON89034 и 59122xNK603, импорт и переработку которых Еврокомиссия предлагает позволить с целью использования в питании людей и кормлении животных.

Еврокомиссия отмечает, что получила позитивную оценку для этих трех видов генетически модифицированной кукурузы от Европейской администрации по продовольственной безопасности.

В случае, если Совет ЕС не сможет определиться по вопросу доступа на рынок этих видов кукурузы, решение будет возвращено для окончательного рассмотрения в Еврокомиссии.