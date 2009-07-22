В Тернопольской области завершается сбор озимого ячменя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной госадминистрации, уже обмолочено 97% этой культуры на площади 6,539 тыс. га. Валовой сбор озимого ячменя составляет 22,137 тыс. тонн, средняя урожайность – 33,9 ц/га.

Аграрии Тернопольщины также продолжают сбор озимой пшеницы. Обмолочено 17,837 тыс. га, что составляет 13% занятых площадей, собрано 57,744 тыс. тонн. Озимый рапс обмолочен с площади 43,603 тыс. га (63%), валовой сбор составляет 79,624 тыс. тонн.