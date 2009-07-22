Аграрии Кировоградской области намолотили первый миллион тонн зерна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил аграриев Кировоградской области с намолотом первого миллиона тонн зерна урожая 2009 года.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом говорится в его телеграмме в адрес Кировоградской областной государственной администрации.

«Большая вам честь и благодарность за неутомимый хлеборобский труд, высокий профессионализм и любовь к родной земле. Пусть щедрые нивы Кировоградской области и в дальнейшем обильно колосятся богатыми урожаями во благо каждого из вас и всего Украинского народа», – говорится в послании Президента.

В.ЮЩЕНКО пожелал работникам сельского хозяйства области крепкого здоровья, счастья и благополучия им и их семьям.