Винницкая ОГА закупит в региональный запас 51 тыс. тонн продзерна

Винницкая областная государственная администрация в 2009 году закупит 51 тыс. тонн продовольственного зерна в областной региональный запас.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, Винницкая ОГА планирует создать региональный запас продзерна до 15 августа.

В.ЧЕРНИЙ надеется, что к этому времени аграрии области уже завершат сбор урожая ранних зерновых, и цена на продзерно будет оптимальной для его закупки.

Он сказал, что облгосадминистрация планирует также обеспечить закупку Аграрным фондом у аграриев региона 90,2 тыс. тонн зерна урожая 2009 года, включая 35,4 тыс. тонн пшеницы, 4,2 тыс. тонн рожи и 50,6 тыс. тонн ячменя.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области 2 июля начали уборку урожая ранних зерновых культур. В этом году ожидается валовой сбор зерна ранней группы свыше 2,1 млн. тонн.

В прошлом году сельскохозяйственные предприятия Винницкой области собрали 2 635 453 тонн ранних зерновых.

Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.