В Винницкой обл. запас кормов увелился в 1,7 раза

В сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области на начало июля было в наличии 78,6 тыс. тонн кормов всех видов, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, на 1 июля т.г. в сельскохозяйственных предприятиях из расчета на одну голову КРС приходилось по 4,9 ц кормов против 2,7 ц на 1 июля 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Винницкой области в июне 2009 года уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 1% или на 4,154 тыс. голов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 411,2 тыс. голов.