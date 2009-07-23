В Австралии валовый сбор пшеницы увеличится на 8%

Согласно данным Национального банка Австралии (National Australia Bank), в 2009/10 МГ валовой сбор пшеницы в стране увеличится на 8% - до 23,2 млн. тонн.

Отметим, что рост производства ожидается в связи с благоприятными погодными условиями в зерновом поясе страны.

При этом оценка аналитиков Национального банка является наиболее высокой, но в значительной мере будет зависеть от погодных условий в период с сентября по ноябрь т.г. (до начала уборочной кампании).

В то же время, наиболее низкий прогноз урожая пшеницы в Австралии в 2009/10 МГ озвучивается на уровне 21,6 млн. тонн, передает АПК-Информ.