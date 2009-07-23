В Болгарии темпы уборки зерновых замедлились

По данным Министерства сельского хозяйства Болгарии, темпы уборки зерновых в стране замедлились в связи с неблагоприятными погодными условиями, в частности выпадением осадков в зерновом поясе в начале месяца.

Так, на данный момент уборочная кампания пшеницы в Болгарии завершена на 1,1 млн. га площадей, что составляет 57,5% плана, в то время как годом ранее данный показатель составил 82,7%. При этом уборка ячменя подходит к концу, ожидается, что урожай будет собран с 97,2% запланированных площадей.

Отметим, урожай зерновых в Болгарии в текущем сезоне снизится. В частности, урожай пшеницы в 2009/10 МГ составит 3,5 млн. тонн против 3,6 млн. тонн в сезоне-2008/09. Валовой сбор ячменя составит 779,7 тыс. тонн против 880 тыс. тонн, собранных годом ранее, передает АПК-Информ.