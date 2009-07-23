В Молдове определились с закупочными ценами на виноград

От 1,8 до 2,6 лея за килограмм винограда белых сортов, 2-3,2 лея за килограмм гроздьев красных сортов, 1,6 лея - за килограмм винограда сорта «Изабелла». Такие рекомендуемые ориентировочные закупочные цены назвал во вторник гендиректор агропромышленного агентства «Молдова-вин» Тудор Копач.

Эти цифры могут варьировать в пределах 10-15% в зависимости от содержания сахара в гроздьях, спроса и предложения, типа планируемой продукции.

Как отметил глава «Молдова-вин», в частности, виноград для производства десертных вин может стоить дороже, для дистиллированных напитков – дешевле, передает «Агро Перспектива».