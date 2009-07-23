Спиртзаводы Тернопольщины снизили производство на 10,2%

Спиртовые заводы Тернопольской области в 1-м полугодии 2009 года уменьшили объемы производства на 10,2%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области за указанный период было произведено 3,37 млн. дал спирта.

Он отметил, что в 1-м полугодии из-за финансовых проблем не работали Ковалевский и Зарубинский спиртзаводы. Также, по его словам, почти не работал в этом году и Бучацкий спиртзавод, который уменьшил объемы производства на 91%.

В целом производством спирта на Тернопольщине занимаются 8 заводов. Больше всего спирта в 1-м полугодии произвели Мариловский спиртзавод (1,1 млн. дал), который сравнительно с аналогичным периодом 2008 г. увеличил объемы производства на 9%, Залозецкий спиртзавод (482 тыс. дал, +18%) и Козливский спиртзавод (444 тыс. дал, +2%).