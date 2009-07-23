Тернопольский облсовет инициирует проверку охотугодий региона

Председатель фракции Украинской народной партии в Тернопольском облсовете Владимир БОЛЕЩУК предлагает создать временную контрольную комиссию облсовета по функционированию на территории области частных охотничьих угодий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации партии. “В свое время под давлением определенных политических сил облсовет предыдущего созыва предоставил тысячи гектаров лесных угодий на севере области разного рода коммерческим и общественным организациям. Но история с бютовским нардепом В.ЛОЗИНСКИМ показала насколько опасными и вредными для общества могут быть последствия передачи охотничьих угодий в частные руки”, – объяснил свою инициативу В.БОЛЕЩУК.

По его мнению, областной совет должен в ближайшее время проверить каждое охотничье хозяйство на предмет соблюдения законодательства, поскольку достаточно “много людей не понимает, что государство предоставило им угодье не в частную собственность, а в пользование и с определенным обязующим природоохранным режимом”.

“Сейчас как раз время проверить как используются предоставленные в области угодья, соблюдается ли природоохранный режим, не нарушаются ли права граждан и обществ и достигнут ли, наконец, тот экологический эффект, о котором подчеркивали, принимая эти решения”, – отметил В.БОЛЕЩУК.

Как сообщал УНИАН, 16 июня неподалеку от охотничьих угодий в Голованевском районе Кировоградской области в результате столкновения с тогдашними народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олейник.

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий – в ответ на обращение Генеральной прокуратуры Украины о даче разрешения на привлечение его к уголовной ответственности. 7 июля Печерским районным судом г.Киева предоставлено разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

Вместе с тем, по поручению Президента Украины Генеральной прокуратурой проведена прокурорская проверка соблюдения требований действующего законодательства при предоставлении охотничьих угодий в пользование для ведения охотничьего хозяйства и охоты некоторым лицам, в том числе и В.ЛОЗИНСКОМУ.

Прокуратура установила, что охотничьи угодья на территории Кировоградской области, площадью около 29 тыс. гектаров, предоставлялись частным структурам, связанным с бывшим народным депутатом Украины В.ЛОЗИНСКИМ, с нарушением требований действующего законодательства. Поэтому прокуратурой Кировоградской области заявлен иск в хозяйственный суд о признании незаконными решений Кировоградского областного совета о предоставлении в пользование отмеченных охотничьих угодий.